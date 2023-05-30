Живет на пенсию: сбежавший из России Смольянинов* не помогает матери деньгами

Открытым остается вопрос, бросил ли он также и бывшую семью.

Мать покинувшего Россию актера Артура Смольянинова* Мария рассказала, что тот перестал финансово помогать ей.

Поводом для ее откровения стал пост экс-супруги артиста Дарьи Мельниковой в социальных сетях, где она начала искать партнера для совместной выплаты ипотеки. В связи с этим издание KP.RU узнало у Марии, помогает ли Артур бывшей жене и их общим детям.

«Я не в курсе, помогает он ей или нет. Мне — нет!» — призналась мать артиста.

Женщина добавила, что ее пенсия составляет 20 тысяч рублей, поэтому она при всем желании не может помогать бывшей супруге своего сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артура Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов. До этого он уехал из России и сделал ряд антироссийских высказываний.

* — признан иноагентом в РФ, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.