В Подмосковье 14-летний внук напал с ножом на бабушку и дедушку

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 25 0

Подросток скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранители.

В Подмосковье 14-летний внук напал с ножом на бабушку и дедушку

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В подмосковном поселке Шаховская 14-летний подросток напал с ножом на родственников — дедушку, бабушку и прабабушку. Как стало известно 5-tv.ru, это произошло сегодня в районе двух часов ночи. Что побудило мальчика на это — неизвестно. После нападения он скрылся с места происшествия, его разыскивают правоохранительные органы.

Все трое пострадавших были госпитализированы: 60-летний мужчина получил ранение в области бедра, 59-летнюю и 84-летнюю женщин подросток ранил в живот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Воронеже внук жестоко убил собственную бабушку в ходе ссоры. Мужчина просто забил родственницу ножом и гантелями. В сумме он нанес ей около 100 ударов.

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