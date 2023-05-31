Посеять панику: зачем ВСУ устроили атаку беспилотниками на Москву

Террор — осознанная тактика, которую киевским боевикам прививают Вашингтон и Лондон.

Даже отсутствие результата — это результат для Киева, который сейчас пытается отвлечь внимание от провала на артемовском направлении и показать, что он может даже вот так дотягиваться до Москвы.

Но что Украина точно продемонстрировала — так это беспорядочность и бессмысленность своих ударов. Ни одного стратегического объекта, ни одного военного — под прицелом были только мирные люди. Корреспондент «Известий» Николай Иванов — о киевском подходе.