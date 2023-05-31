Ольга Рапунцель о восстановлении после вторых родов: «Занялась своими зубками»

|
Аделина Ким
Аделина Ким 15 0

Ольга Распунцель рассказала об осложнениях здоровья после вторых родов

Ольга Рапунцель о восстановлении после вторых родов: «Занялась своими зубками»

Фото: Instagram* / olyarapunzel

Читайте нас в: Дзен Новости

Девушка сконцентрировалась на саморазвитии и воспитании детей.

Звезда реалити «Дом-2» Ольга Рапунцель разорвала отношения с Дмитрием Дмитренко еще в феврале этого года. Сейчас у еще некогда любящих друг друга людей идет бракоразводный процесс. А пока знаменитость приводит себя в порядок после родов и тяжелого разрыва.

Недавно Ольга рассказала поклонникам, что ее здоровье пошатнулось после вторых родов. Особенно пострадала полость рта:  некоторые зубы не удалось спасти. Из-за навалившихся проблем звезда долгое время игнорировала эти проблемы, но после разрыва отношений она нашла время на себя. Рапунцель опубликовала фото из кабинета стоматолога и сообщила фанатам, что скоро сможет похвастаться красивой улыбкой.

«А я занялась своими зубками. Удалили мне зуб. После второй беременности я потеряла несколько зубов, их не удалось спасти. Вот готовлюсь ставить импланты и потом сразу элайнеры буду носить для выравнивания зубов», — делится девушка.

Звезда «Дома-2» взялась за преображение, в первую очередь – голливудской улыбкойЗвезда «Дома-2» взялась за преображение, в первую очередь – голливудской улыбкой. Фото: Instagram* / olyarapunzel

Впереди звезду телешоу ждет еще несколько слушаний по делу о разводе. Тогда судья примет решение, как будет разделено совместно нажитое имущество и определит порядок общения отца с дочерями.

«Не должно влиять»: имеет ли Рапунцель право запрещать мужу общаться с детьми

Сейчас знаменитость не пускает мужа общаться с девочками. В последний раз Ольга не открыла ему дверь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рапунцель обвинила Дмитренко во вранье и преследовании.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.69
0.63 86.51
0.61
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

10:00
Владимир Машков передал оборудование и реквизит для Донецкой Муздрамы
9:55
Актер из сериала «Мандалорец» Джон Бисли умер в возрасте 79 лет
9:47
Аль Пачино станет отцом в 83 года
9:36
МВД: разыскиваются трое украинских генералов
9:20
Ольга Рапунцель о восстановлении после вторых родов: «Занялась своими зубками»
9:05
Глава НАСА предрек высадку человечества на Марс в 2040 году

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023