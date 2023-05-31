Ольга Рапунцель о восстановлении после вторых родов: «Занялась своими зубками»

Девушка сконцентрировалась на саморазвитии и воспитании детей.

Звезда реалити «Дом-2» Ольга Рапунцель разорвала отношения с Дмитрием Дмитренко еще в феврале этого года. Сейчас у еще некогда любящих друг друга людей идет бракоразводный процесс. А пока знаменитость приводит себя в порядок после родов и тяжелого разрыва.

Недавно Ольга рассказала поклонникам, что ее здоровье пошатнулось после вторых родов. Особенно пострадала полость рта: некоторые зубы не удалось спасти. Из-за навалившихся проблем звезда долгое время игнорировала эти проблемы, но после разрыва отношений она нашла время на себя. Рапунцель опубликовала фото из кабинета стоматолога и сообщила фанатам, что скоро сможет похвастаться красивой улыбкой.

«А я занялась своими зубками. Удалили мне зуб. После второй беременности я потеряла несколько зубов, их не удалось спасти. Вот готовлюсь ставить импланты и потом сразу элайнеры буду носить для выравнивания зубов», — делится девушка.

Звезда «Дома-2» взялась за преображение, в первую очередь – голливудской улыбкой. Фото: Instagram* / olyarapunzel

Впереди звезду телешоу ждет еще несколько слушаний по делу о разводе. Тогда судья примет решение, как будет разделено совместно нажитое имущество и определит порядок общения отца с дочерями.

«Не должно влиять»: имеет ли Рапунцель право запрещать мужу общаться с детьми

Сейчас знаменитость не пускает мужа общаться с девочками. В последний раз Ольга не открыла ему дверь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рапунцель обвинила Дмитренко во вранье и преследовании.

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