Из приграничных округов Белгородской области начнут вывозить детей в Воронеж

Школьники смогут отдохнуть в лагере в безопасности.

Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начинают эвакуировать детей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Гладков.

По его словам, все школьники из Шебекино в ближайшее время отправляются в детский оздоровительный лагерь под названием «Ландыш».

Только сегодня стало известно о том, что четыре человека получили ранения во время ночного обстрела города Шебекино в Белгородской области. Снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постоянно обстреливают Белгородскую область. Еще с апреля 2022 года по всей территории местности действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Гладков сообщил о ночном обстреле белгородского Шебекино.