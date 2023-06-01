До года тюрьмы: адвокат рассказал о наказании за повторно сорванную сирень

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Адвокат Назаров: повторная порча зеленых насаждений наказывается лишением свободы

До года тюрьмы: адвокат рассказал о наказании за повторно сорванную сирень

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

В некоторых случаях повреждение зеленых насаждений превращается из административного правонарушения в уголовное.

За повторную порчу зеленых насаждений, относящихся к элементам благоустройства населенных пунктов, в том числе за сорванную сирень, гражданам России может грозить уголовное наказание. Об этом предупредил адвокат Андрей Назаров в комментарии ТСН24.

Он пояснил, что за порчу городского имущества, к которым относятся и зеленые насаждения, предусмотрен административный штраф. Однако при повторном проступке вступает в силу статья 158.1. Уголовного кодекса РФ. Согласно ей, правонарушение квалифицируется уже как мелкое хищение, совершенное физическим лицом, привлеченным к административной ответственности.

«В таком случае, наказание варьируется от штрафа на сумму до 40 тысяч рублей до лишения свободы на срок до одного года», — подчеркнул Назаров.

Жителей Москвы на днях предупредили о крупном штрафе за сорванную в городе сирень. Это деяние подпадает под статью «Повреждение зеленых насаждений», в соответствии с которой гражданским лицам может грозить штраф до четырех тысяч рублей, должностным — до пяти тысяч рублей, а юридическим — до 300 тысяч рублей. Также есть статья «Незаконное уничтожение зеленых насаждений», штраф по которой для граждан составляет до 4,5 тысячи рублей.

Ранее адвокат по земельным делам Сергей Маковеев рассказал 5-tv.ru, что может грозить музыкальному критику и телеведущему Сергею Соседову за неухоженный дачный участок.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

21:07
Семейная идиллия: Серябкина впервые показала лицо двухгодовалого сына
20:50
До года тюрьмы: адвокат рассказал о наказании за повторно сорванную сирень
20:39
«Ключевое — указ президента»: как в России пытаются сократить число пожаров
20:30
Трудно принять старение: Алферова впервые за долгое время вышла в свет
20:21
Путин в День защиты детей встретился с протоиереем Ткаченко
20:16
Можно никогда не узнать: как бороться с «невидимыми» вирусами на телефоне

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
«Удар пружиной»: что грозит Волочковой из-за экстремальной диеты
Принца дал: детали главной свадьбы года SHAMAN с сотней поклонниц
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023