Придется выплатить: что грозит Соседову за неухоженный дачный участок

Звезда предпочитает отдыхать, а не тратить время на уборку.

О том, что музыкальному критику Сергею Соседову может грозить за неухоженный дачный участок, 5-tv.ru рассказал адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.

Специалист отметил, что за небольшие сорняки знаменитости вряд ли станут что-то вменять. Однако, если участок совсем запущен и не используется по назначению, тогда ему все же придется выплатить штраф.

«Если весь участок зарос, и это можно квалифицировать как использование не по назначению. В моем понимании, там не так много сорняков и они немного залезают на участок соседа, я сомневаюсь», — вынес вердикт Маковеев.

Эксперт вспомнил, что пару лет назад появлялись слухи, что дачников будут наказывать за сорняки или одуванчики. Однако с тех пор адвокат не слышал о подобном.

Кроме того, в его практике не было случаев, когда людей привлекали к ответственности по этой причине. Маковеев заключил, что этим делом могут заняться только в том случае, если соседи музыкального критика будут наседать с жалобами в компетентные органы.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседи по даче жалуются на критика Соседова. Ему не нравится ухаживать за своими владениями.