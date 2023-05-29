Придется выплатить: что грозит Соседову за неухоженный дачный участок

|
Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 359 0

Адвокат Маковеев: критику Соседову может грозить штраф за неухоженный участок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Личный архив Сергея Маковеева; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда предпочитает отдыхать, а не тратить время на уборку.

О том, что музыкальному критику Сергею Соседову может грозить за неухоженный дачный участок, 5-tv.ru рассказал адвокат по земельным делам Сергей Маковеев.

Специалист отметил, что за небольшие сорняки знаменитости вряд ли станут что-то вменять. Однако, если участок совсем запущен и не используется по назначению, тогда ему все же придется выплатить штраф.

«Если весь участок зарос, и это можно квалифицировать как использование не по назначению. В моем понимании, там не так много сорняков и они немного залезают на участок соседа, я сомневаюсь», — вынес вердикт Маковеев.

Эксперт вспомнил, что пару лет назад появлялись слухи, что дачников будут наказывать за сорняки или одуванчики. Однако с тех пор адвокат не слышал о подобном.

Кроме того, в его практике не было случаев, когда людей привлекали к ответственности по этой причине. Маковеев заключил, что этим делом могут заняться только в том случае, если соседи музыкального критика будут наседать с жалобами в компетентные органы.

Певец Шура вспомнил, как Соседов раскритиковал его выступление: «Ругались всю жизнь»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседи по даче жалуются на критика Соседова. Ему не нравится ухаживать за своими владениями.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.97
-0.01 85.92
0.04
Время наивысшего расцвета энергии Огня: китайский гороскоп на июнь 2023 г...

Последние новости

18:11
В РФ могут создать институт репатриации с освобождением от языкового экзамена
18:07
Численность женщин 30-39 лет в России сократится более чем на треть к 2030 году
17:57
Получат по 100 тысяч: как в России стимулируют школьников на ЕГЭ
17:52
«Они обалдели от денег»: на кого из блогеров обратила внимание налоговая
17:46
«Ты будешь первая»: зачем Валюшкина разделась перед Абдуловым много лет назад
17:33
Ситуация обострилась: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово

Сейчас читают

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзких и настойчивых поклонниках
Как правильно гасить долги по кредитной карте
Послание Алана Гаглоева: Война против России — это война против Южной Осетии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023