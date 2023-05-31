Из России запретили вывозить патроны и гильзы

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Кабмин ввел временный запрет на вывоз из РФ патронов и гильз

Из России запретили вывозить патроны и гильзы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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С чем связано такое решение властей государства?

В России ввели временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз. Об этом говорится в сообщении правительства.

«Введен временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров», — говорится в сообщении.

Известно, что данный запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований. Также уточняется, что такое решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.

До этого в списке запрещенных к вывозу из РФ предметов были взрывчатые материалы, средства их инициирования и применения, служебное и гражданское огнестрельное оружие с нарезным стволом, и даже основные части такого оружия. Также стифниновая кислота, сурьма, трисульфид дисурьмы и концентраты сурьмянистые.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как президент Владимир Путин поручил проработать меры поддержки россиян.

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