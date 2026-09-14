Кто накручивает ценник? Правительство возьмет под контроль 24 главных продукта

Правительство России будет следить за ценами на 24 социально значимых товара

Правительство России утвердило список из 24 товаров, цены на которые будут контролировать от производителя до магазина. Как все это будет устроено, разобралось издание KP.RU.

Новый порядок начнет работать с 1 января 2027 года. Власти смогут видеть не только итоговую цену товара, но и на каком этапе она изменилась.

В список продуктов вошли мясо, рыба, сливочное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, макаронные изделия, а также овощи — картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Контроль не означает, что производители будут ежедневно отправлять отчеты чиновникам. Налоговая служба уже располагает частью необходимой информации благодаря налоговому учету. Эти данные будут использовать профильные ведомства — Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Росстат.

Новый механизм позволит отслеживать не только сам факт роста цены, но и выяснять, на каком этапе цепочки она изменилась — у производителя, поставщика или продавца.

Если стоимость какого-либо товара начнет расти слишком быстро, власти смогут принять дополнительные меры, например, проверить ситуацию на соответствие антимонопольному законодательству или использовать другие инструменты регулирования.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович отметил, что подобные меры используют разные страны в периоды роста инфляции.

«Мера эта явно не рыночная. Но очень многие страны, в том числе с развитой рыночной экономикой, прибегали к ней, когда менялся инфляционный фон. Это позволяет какое-то время стабилизировать цены на значимые товары и не допустить их резких скачков», — рассказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что такой контроль должен оставаться временной мерой и не мешать работе производителей.

«Ведь если производители поймут, что от них требуют установить на их продукцию цену, которая ниже порога рентабельности, они просто уйдут с рынка», — пояснил Остапкович.

По мнению эксперта, главная задача нового механизма — определить причины роста цен и устранить их. Он также считает, что расширять список товаров для контроля не стоит.

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