«Прорабатываются варианты участия»: Песков об участии Путина в саммите ШОС в Индии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 16 0

Песков: Россия будет представлена на саммите ШОС на должном уровне

«Прорабатываются варианты участия»: Песков об участии Путина в саммите ШОС в Индии

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Прежде индийская сторона сообщила об изменении формата встречи.

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), запланированный в Индии на 4 июля. Встречу решили провести в виртуальном формате, сообщили индийские СМИ. На это отреагировали в Кремле.

«Прорабатываются варианты участия РФ в этом важном формате. Россия будет представлена на должном уровне», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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