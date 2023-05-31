«Не могу бросить своих пацанов»: как экипаж танка Т-72 спас раненых

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 25 0

Экипаж танка Т-72 спас отделение пехоты во время обстрела со стороны ВСУ

«Не могу бросить своих пацанов»: как экипаж танка Т-72 спас раненых

Фото: © РИА Новости

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Если бы военным вовремя не помогли, то они были бы обречены на смерть.

Во время наступательных боевых действий в ДНР экипаж танка Т-72 помог раненным, которые попали под обстрел ВСУ. Об этом URA.RU рассказал командир танка с позывным «Абдула».

Бригада доехала до вражеских позиций и выполнила боевую задачу. Украинские националисты были уничтожены, поэтому экипаж отправился обратно через позиции пехоты искать пропавшую команду. Увидев, что большинство уже были повержены, они прикрыли их корпусом танка. Отряд обстрелял врага остатками боевого комплекта, забрали раненых и поехали на базу.

«Я же не могу бросить своих пацанов. Я остановился, открыл люк, крикнул, чтоб раненых складывали на броню. Те, кто были еще здоровыми, помогли раненых закинуть», — отмечает «Абдула».

Российский командир рассказывает, что если бы его бригада не вытащила раненых, то солдат были бы обречены на смерть. Им оказали необходимую помощь на базе ВС РФ, а затем доставили в больницу. Сам «Абдула» такое решение не воспринимает как подвиг и считает, что это нормальное явление.

«Просто, если бы я их не вытащил, я бы себя плохо чувствовал потом. Совесть бы мучала. С нашей роты любой экипаж поступил бы так же», — подчеркнул боец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что командир под огнем ВСУ вытащил механика из горящего танка.

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