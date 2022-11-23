Рассказ о подвиге: командир под огнем ВСУ вытащил механика из горящего танка

После очередного выстрела со стороны ВСУ наводчика выкинуло из люка в башне боевой машины. Оставшийся внутри боец не мог выбраться сам и наверняка бы погиб, если бы не самоотверженный сослуживец.

Командир танка 1-й Славянской бригады с позывным «Макс» вытащил механика из горящей неуправляемой машины под огнем националистов из ВСУ. О подвиге военнослужащего сообщило агентство URA.RU.

«После четвертого выстрела ВСУ в нас попали. Наводчика выкинуло из люка в башне. Танк начал неадекватно себя вести. Механик кричит, что танк горит», — сообщил «Макс».

По его словам, механик не мог покинуть танк самостоятельного из-за особого расположения башни. В том состоянии она заблокировала возможность открыть люк. Для освобождения механика необходимо было поднять пушку. К тому моменту уже придавила люк из-за постоянных выстрелов националистов из РПГ.

«Макс не побоялся — залез через люк наводчика и поднял пушку вверх. Механик горел в машине, у него сзади уже обгорело все. И „Макс“ его вытянул», — рассказал наводчик с позывным «Кася».

Как только бойцы покинули танк, его разнесло на куски — рванул боекомплект. Все члены экипажа выжили. Командир танка и наводчик серьезно не пострадали, механик сейчас проходит лечение.

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