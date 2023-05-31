«Следим за этим»: в Кремле заявили о поддержке Сербии на фоне обострения ситуации с Косово

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Песков прокомментировал события в Косово и заявил о полной поддержке сербов

Фото, видео: Reuters / OGNEN TEOFILOVSKI; 5-tv.ru

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По мнению Дмитрия Пескова, все интересы сербов должны соблюдаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил журналистам на брифинге отношение Кремля к обостренной ситуации в Косово.

«Мы следим за этим, безусловно поддерживаем Сербию и сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться. Не должно быть места провокациям», — говорит Песков.

Конфликт между Косово и Сербией обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования начали захватывать избирательные участки на севере Косово и Метохии, но получили отпор от местного населения.

Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

В настоящий момент сербский лидер Александр Вучич проводит многочисленные встречи с представителями других стран, чтобы решить конфликт дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как связаны ситуация в Косове и «майданный» переворот в Белграде.

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