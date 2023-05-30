Гибридная война: как связаны ситуация в Косове и «майданный» переворот в Белграде

|
Рита Миронова
Рита Миронова 18 0

Посол РФ Боцан-Харченко отметил попытки майданного переворота в Белграде

Гибридная война: как связаны ситуация в Косове и «майданный» переворот в Белграде

Фото: Reuters / LAURA HASANI

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Почему протесты в столице Сербии похожи на «майданный» переворот, который произошел на Украине в 2014 году?

Протесты в Сербии против властей — попытка осуществить «майдан». Такое заявление сделал посол РФ Александр Боцан-Харченко, комментируя протесты в Белграде. По его словам, это часть гибридной войны против политики президента Сербии Александра Вучича.

«Практически синхронно действовали антибелградские силы, которые действуют на два фронта — это ситуация в Косове и попытки „майданного“ переворота в Белграде», — отметил Боцан-Харченко в беседе с журналистами в посольстве.

В Белграде у здания Гостелерадио собрались протестующие. Столкновения между спецназом и сербами начались еще 26 мая на севере Косово.

Ранее политолог Юрий Светов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru заявил, что конфликт между Косово и Сербией может перерасти в настоящую войну и стать «большим взрывом», о котором говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Вучич сообщил послу России, что Сербия будет по максимуму сохранять мир и стабильность в регионе. Но ей нужны гарантии безопасности для сербов.

Конфликт между Косово и Сербией обострился в начале декабря 2022 года. Тогда спецназовцы непризнанного образования начали захватывать избирательные участки на севере Косова и Метохии, но получили отпор от местного населения.

Через два дня 350 полицейских из Косово на бронетехнике заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря по показавшимся сербам выдуманными обвинениям в Косово был задержан бывший полицейский-серб Деян Пантич. Его соотечественники в ответ перекрыли трассы в нескольких городах.

В настоящий момент сербский лидер Александр Вучич проводит многочисленные встречи с представителями других стран, чтобы решить конфликт дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вучич собирается решить конфликт Косово и Сербии.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
30 мая
Вучич пообещал работать над сохранением мира и стабильности в регионе
30 мая
Мешок с проблемами: начнется ли масштабная война между Косово и Сербией
30 мая
Новое обострение ситуации в Косово. Главное
29 мая
Козни Вашингтона: как связаны протесты в Белграде и беспорядки в Косово
29 мая
Стрельба и крики: силы НАТО атаковали протестующих сербов в Косово
29 мая
Ситуация обострилась: миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Косово
29 мая
«Зреет большой взрыв»: Лавров оценил ситуацию между Сербией и Косово
29 мая
Вучич обвинил премьера Косово в стремлении стать «местным Зеленским»
27 мая
В Минобороны Сербии подтвердили выдвижение армии к границе с Косово
27 мая
Министр обороны Сербии занял пост главы прогрессивной партии страны
+20° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
80.69
0.63 86.51
0.61
Всем великим переменам предшествует хаос: китайский совет дня на вторник,...

Последние новости

20:14
Установки мирового уровня: школьникам в Томске показали суперкомпьютер
20:10
«Показал истинное лицо»: как Грузия ощутила на себе двойные стандарты Запада
20:00
«Раньше надо было»: Маликов хочет в третий раз стать отцом
19:59
Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ
19:50
«Помочь всем»: Дегтярев побывал в отделении «Защитников Отечества»
19:47
Живет на пенсию: сбежавший из России Смольянинов* не помогает матери деньгами

Сейчас читают

"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков
В Совете Федерации рассказали, почему в современном мире всеобщая кредитная амнистия невозможна
«Испугались, что анорексия»: Маша Малиновская о резком похудении сына
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023