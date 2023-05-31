Какие опасности таит в себе одно из любимых блюд россиян?

О том, можно ли умереть от окрошки, 5-tv.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист подчеркнула, что в летний период окрошка — полезное и насыщающее блюдо. Однако, если сделать ее неправильно или оставить вне холодильника на долгое время, то эта смесь начнет очень быстро бродить.

И совсем не важно, предпочитаете вы делать ее на кефире или квасе. Стоит помнить, что у некоторых людей есть непереносимость некоторых компонентов: человек может даже не догадываться об аллергии до того, как попробует окрошку.

«Тоже это может быть у человека. И он может просто не знать, так как это многокомпонентное блюдо. Кто-то кладет даже горчицу для остроты. Конечно, аллергия на нее бывает крайне редко. Но она бывает крайне тяжелой. Были в моей практике очень неприятные последствия, когда человек, не зная и не предполагая, попробовал окрошку и чуть не умер», — отметила Соломатина.

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Кроме того, многое зависит от того, какой используется квас. Очень сладкий напиток может привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови.

«Если у человека желудочно-кишечные проблемы в состоянии обострения, то окрошка может стать триггером. Но не потому, что это смертельное блюдо, а потому что уже развиваются патологические процессы, и они находятся в стадии декомпенсации. И, соответственно, съев окрошку, человек может получить приступ панкреатита», — добавила специалист.

Эксперт заключила, что описанные примеры происходят редко. Однако их, как подчеркивается, нельзя исключать полностью.

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