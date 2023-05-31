В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства главы села Рубас

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Что рассказал о своем преступлении подозреваемый?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Frey; Пресс-служба Следственного комитета РФ; 5-tv.ru

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В отношении мужчины, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Сегодня, 31 мая, около 12 часов подозреваемый, находясь на автодороге ФАД „Кавказ“, в ходе ссоры с главой сельского поселения Рубас Дербентского района произвел в него выстрел из имевшегося при себе огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.

В результате ранения мужчина скончался. После этого 58-летний подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Он признался в содеянном и раскрыл мотив, который подтолкнул его к совершению преступления. Оказалось, что у него с убитым был длительный конфликт из-за недвижимости. Спор не удавалось решить мирным путем.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как стал известен мотив убийства главы дагестанского села Рубас.

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