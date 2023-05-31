Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 75 0

Документ между странами был подписан в сентябре прошлого года.

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией о двойном гражданстве

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Абхазией об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного 27 сентября 2022 года. Документ опубликован в базе данных ГД.

Так, жители одной страны могут получить гражданство другой, не отказываясь от имеющегося. Между тем абхазцы имеют право на получения российского гражданства в упрощенном порядке.

Стоит отметить, что человек с двойным гражданством может пользоваться правами на соцобеспечение, образование, медобслуживание в той стране, где проживает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин удивился реакции Грузии на отмену визового режима.

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