По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2023 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) с исключением сезонного фактора составил 0,2% в месячном соотношении. В марте рост ВВП составлял 1,1%.

В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3%. Относительно уровня двухлетней давности спад замедлился до 0,6%.

Таким образом, следует из материалов ведомства, ВВП РФ в апреле вырос в годовом выражении впервые за 2023 год.