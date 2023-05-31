Минэкономразвития: ВВП в России вырос впервые за год — на 3,3%

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Экономика РФ продолжает восстанавливаться после невиданного санкционного давления, оказанного со стороны стран «коллективного Запада».

Минэкономразвития: ВВП в России вырос впервые за год — на 3,3%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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По оценке Минэкономразвития России, в апреле 2023 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) с исключением сезонного фактора составил 0,2% в месячном соотношении. В марте рост ВВП составлял 1,1%.

В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3%. Относительно уровня двухлетней давности спад замедлился до 0,6%.

Таким образом, следует из материалов ведомства, ВВП РФ в апреле вырос в годовом выражении впервые за 2023 год.

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