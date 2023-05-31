Президент Хорватии Миланович назвал украинское приветствие националистическим

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 58 0

Хорватский лидер призвал не употреблять выражение «Слава Украине». Политик отметил, что так говорят только глупые люди.

Президент Хорватии Миланович назвал украинское приветствие националистическим

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против националистического воинского приветствия «Слава Украине!». Политик назвал это высказывания националистическим. Он заявил, что оно ничем не отличается от приветствия хорватских и германских неонацистов.

Зоран Миланович отметил, что такие лозунги повторяют необразованные люди. Его слова цитируют в издании Hrvatska radiotelevizija.

«Разницы между „За дом готовы“ и „Слава Украине“ нет, это клич самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые работали с нацистами и убивали сотни тысяч поляков и евреев, и это факт. Это такое же старое хорватское приветствие, как и „слава Украине“ и „зиг хайль“ — старые немецкие», — объяснил представитель страны.

Политик выступил с резкой критикой в адрез своих коллег из стран Запада.

«Я не хочу слушать это в Хорватии, а то, что некоторые западные лидеры, особенно в Канаде, повелись на эти лозунги, значит, что они неграмотны или просто таковы», — заявил президент Хорватии.

Зоран Миланович стал первым европейским лидером, который признал украинское воинское приветствие фашистским.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зоран Миланович рассказал, что Россию провоцировали на конфликт с 2014 года.

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