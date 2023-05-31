«Все не так просто»: что ответила Бузова на предложение руки и сердца

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Ольга Бузова ответила на предложение руки и сердца от поклонника

«Все не так просто»: что ответила Бузова на предложение руки и сердца

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ольга Бузова

Певица была замужем один раз. Готова ли она снова связать себя узами брака?

Российской певице и телеведущей Ольге Бузовой недавно сделали предложении во время съемок в Африке. Незнакомый мужчина встал перед ней на одно колено и попросил ее стать его женой. Но вот только кольцо преподнес ей в цифровом варианте. Мужчина показал звезде фотографию заветного украшения на безымянный палец. В тот день Бузова не дала ответа на большую публику, а всего лишь прошептала что-то на ухо своему поклоннику.

Сегодня певица решила прояснить ситуацию в истории своего личного блога.

«На днях мне сделали самое необычное предложение. Но все не так просто. Я пока в шоке, но скоро все расскажу! Следите за новостями», — написала Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два концерта певицы отменили в израильских городах Хайфа и Баэр-Шева. Пока что Ольга Бузова никак это не комментировала, но ходят слухи, что виной всему местные активисты.

Тема:
Ольга Бузова
31 мая
Концерты Ольги Бузовой отменили в двух городах в Израиле
30 мая
Подошел к делу креативно: Ольгу Бузову позвал замуж таинственный незнакомец
27 мая
Вот это голос: Ольга Бузова спела для фанатов вживую и без музыки
26 мая
Подняла на уши весь поезд: Бузова пожаловалась на ЧП во время поездки на концерт
25 мая
С кем деньги делить: Тарасов раскрыл секрет продажи своего роскошного особняка
24 мая
«Лучше бы я на сварку смотрел»: Бузова выложила фото в купальнике не по размеру
22 мая
«Каждый должен сделать выбор»: что не поделили Бузова и Тарасов спустя 7 лет после развода
22 мая
Чувства превыше: Ольга Бузова назвала год, когда у нее последний раз был секс
20 мая
«История про сильную любовь»: Ольга Бузова вновь откровенничает с фанатами
18 мая
Уже живут вместе: известная блогерша рассекретила роман с Давидом Манукяном
+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

23:39
«Все не так просто»: что ответила Бузова на предложение руки и сердца
23:26
США выступили против ударов Украины по России: «Не поощряем»
23:12
«Привлекает состоятельных мужчин шпагатами»: как на самом деле зарабатывает Волочкова
22:54
США предоставят Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет
22:41
Макрон: Запад пересмотрит поддержку Украины при провале контрнаступления
22:28
Жертвы косметологии: как отличить натуральную красоту от пластики

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
«Бьют наотмашь»: кому станет больно от новых антироссийских санкций США
«Нет риска, нет страха»: почему мужчины предпочитают женщинам порно
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023