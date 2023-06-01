Российские бойцы поздравили юных россиян с Днем защиты детей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Ребята встретили защитников Родины с большой радостью.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В Луганской народной республике (ЛНР) военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили юных россиян с Днем защиты детей. Бойцы посетили более десяти малоимущих семей и лично вручили каждому ребенку желанный подарок.

Как рассказали в Минобороны РФ, дети встретили защитников Родины с огромной радостью. Им вручили мягкие игрушки, конструкторы, краски, альбомы для рисования. Также семьям были переданы продуктовые наборы. Дети, в свою очередь, передали бойцам свои рисунки, некоторые из которых готовили буквально ночью. Также юные россияне пожелали нашим солдатам скорейшей победы.

«Дети довольны, они ждали. Он вчера рисунки рисовал. Спрашивал меня, когда они приедут. Они ждали. Саша быстро поднялся, он вчера рисовал в 11-м часу. Это много значит», — рассказала местная жительница Елена.

Помимо вручения подарков российские бойцы организовали перевозку воспитанников Центра реабилитации детей-инвалидов города Стаханов на цирковое представление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю и традиции Дня защиты детей в России.

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