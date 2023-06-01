Тело актера Дрейдена почти спустя месяц вернут в Петербург из Финляндии

Тело звезды фильмов «Окно в Париж» Сергея Дрейдена в ближайшее время доставят из Финляндии в Санкт-Петербург. Актер скончался еще в начале мая, но бюрократические проблемы не позволили родственникам сразу вернуть его в родную страну.

«Родственники долго не могли получить одну справку, но сейчас все решено. Финская сторона провела вскрытие тела и все необходимые экспертизы, так что вскоре тело Сергея Симоновича привезут в Петербург. Его семья спокойно готовится к похоронам», — рассказал исполнительный директор и ответственный секретарь Союза кинематографистов Петербурга Александр Бабаян изданию «Петербургский дневник».

Панихида пройдет 5 июня в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Там актер прослужил многие годы. Отпевание состоится в Храме Вознесения Христова. Кроме того, 2 июня в память о Дрейдене в театре пройдет спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». В нем актер исполнял главную роль.

Актер является двухкратным обладателем престижной театральной премии «Золотая маска». Он известен зрителю также ролями в фильмах «Папа», «Блокадный дневник», «Танк «Клим Ворошилов-2».

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