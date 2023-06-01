Анна Седокова призналась, что не желает быть худой: «Хочу быть аппетитной»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Анна Седокова расстроилась из-за пропавших после похудения форм

Анна Седокова призналась, что не желает быть худой: «Хочу быть аппетитной»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица старается держать свое тело в тонусе, но иногда переусердствует.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова пожаловалась в ссвоем блоге на потерянные пышные формы. Всему виной оказалось похудение, с которым артистка переусердствовала.

«Так, доктор, у меня проблемы… Я похудела, и у меня пропали мои формы. Я не хочу быть худой, я хочу быть аппетитной», — призналась знаменитость.

При этом еще в марте после обрушившегося шквала критики из-за появившегося живота Седокова признала себя толстой. Она честно рассказала, что изъяны фигуры все чаще стали появляться у нее после третьих родов. Певица указала хейтерам, что ей не стыдно за лишние килограммы и она принимает себя такой, какая есть. При этом она не запускает себя — старается правильно питаться и заниматься спортом.

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Однако порой даже и это бессильно. Ее тело меняется, как только возникают последствия крапивницы. В эти моменты Седокова покрывается красными пятнями, ее кожа опухает, отекает, возникает зуд. Чтобы подавить болезнь, приходится прибегать к уколам и пить львиную долю антигистаминных препаратов. Все это провоцирует набор веса, с которым артистка потом пытается бороться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анну Седокову мучает крапивница.

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