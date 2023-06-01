«Шаг в никуда»: на какие жертвы пошла Виктория Боня ради семьи

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Виктория Боня бросила карьеру в России ради семьи

«Шаг в никуда»: на какие жертвы пошла Виктория Боня ради семьи

Фото: Instagram* / victoriabonya

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Сейчас блогер живет в Монако, самостоятельно обеспечивает себя и ребенка. Но еще чуть более десяти лет назад она и представить не могла, как круто изменится ее жизнь, и где она окажется.

Блогер Виктория Боня вспомнила, на какие жертвы пошла для создания семьи. Оказалось, что ради личного счастья с сыном ирландского миллиардера Алекса Смерфита она бросила успешную карьеру в России, лишившись неплохого заработка. Уже переехав к возлюбленному в Монако, она родила ему дочку Анджелину.

«Если подумать, то именно Анджелина привела мою жизнь на юг Франции. Когда я уезжала, у меня была стабильная жизнь в Москве, я очень много зарабатывала. Для меня это был шаг в никуда, но я пошла, потому что поняла — хочу уже иметь ребенка и семью», — рассказала Боня в социальной сети.

В отношениях пара пробыла семь лет. Мужчина так и не решился узаконить их отношения. В 2017-м они расстались, но сумели сохранить дружеские отношения. После этого Боню замечали в компании с другими мужчинами. Но о каких-то серьезных отношениях или замужестве блогер не рассказывает публике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Боня опозорилась на Каннском кинофестивале.

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