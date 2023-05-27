Виктория Боня появилась на Каннском кинофестивале с дыркой в платье

Телеведущая Виктория Боня продолжает хорошо проводить время в Каннах. Но, судя по новостям, которые ходят вокруг нее, этот город приносит ей не самую приятную репутацию. Визит знаменитости на Каннский кинофестиваль был полон конфузов. Сначала в Сети ее раскритиковали за образ «попугая», в котором она появилась на красной дорожке. После Боня удивила поклонников фотосессией. Фанатов смутило не само занятие, а выбранная локация — «на обочине». В конечном итоге интернет-пользователи рассмотрели дырку на подмышке наряда Виктории.

На фотографии знаменитость стоит около солидного автомобиля в длинном платье зеленого цвета с перьями. Фотограф снял девушку со спины, она задрала руку и снимок получился «огненный». На нем удалось запечатлеть рваное платье в области подмышки. Этой информацией и фотографией поделился Telegram-канал «НеМалахов».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Боня опозорилась на красной дорожке в Каннах.