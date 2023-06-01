В Подмосковье стартовал фестиваль театров «Фабрика Станиславского»

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Свои постановки покажут губернские театры из восьми регионов страны.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Московская область на десять дней стала театральным центром. В Воскресенске открылся пятый летний фестиваль «Фабрика Станиславского». На сцене «Усадьба Кривякино» свои поставки покажут губернские театры из восьми регионов от Урала до центра России.

Главная особенность конкурса — все спектакли проходят на свежем воздухе. Лучшие актеры и актрисы получат памятные статуэтки — эксклюзивные мини-скульптуры Станиславского «Верю».

«Я не зря держу эту замечательную статуэтку Константина Сергеевича, потому что приз у нас так и называется „Верю“, который мы вручаем лучшим актёрским работам. В нашем фестивале мы не награждаем режиссеров. Режиссер должен умереть в артисте, как писал сам Константин Сергеевич Станиславский. А именно все идеи, которые транслирует режиссер, он транслирует посредством актера на сцене. Актер должен быть правдивым, убедительным, настоящим», — рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Сергей Безруков.

Первыми на сцену под открытым небом вышли артисты Московского губернского театра с постановкой «Собака на сене». Премьера спектакля состоялась буквально две недели назад. Во время фестиваля для студентов театральных вузов пройдут лекции и мастер-классы. Их проведут лучшие педагоги столичных вузов. Завершится «Фабрика Станиславского» 10 июня в Московском Губернском театре.

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