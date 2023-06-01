Умер звезда «Пиратов Карибского моря» актер Серхио Кальдерон

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 237 0

Образ пиратского барона стал одним из самых запоминающихся в фильме.

Умер звезда «Пиратов Карибского моря» актер Серхио Кальдерон

Фото: Кадр из к/ф «Пираты Карибского моря: На краю света», реж. Гор Вербински, 2007 г.

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Мексиканский и американский актер Серхио Кальдерон скончался в возрасте 77 лет. Харизматичный актер прославился своими яркими образами и ролью в «Пиратах Карибского моря», сообщает Daily Mail.

Его семья сообщила, что Кальдерон умер в больнице по естественным причинам. Карьера мексиканского актера насчитывает шесть десятилетий, и он снялся более чем в 40 голливудских фильмах.

Одной из его самых известных ролей стал образ пиратского барона Адриатического Моря Эдуардо Вильянуэва из фильма 2007 года «Пираты Карибского моря 3: На краю света».

В последнем интервью, которое было опубликовано за несколько дней до смерти, он признался, что любит играть злодеев.

«Мне нравится играть таких персонажей, потому что люди меня действительно ненавидят. Они говорят мне на улицах, как сильно они меня ненавидят. Но для меня это мой успех, потому что это означает, что я смог убедить людей в том, что я исполнил», — рассказал артист в интервью The Los Angeles Times.

Кальдерон родился в небольшой тропической деревне в Мексике и переехал в Мехико в возрасте десяти лет. Свою первую актерскую роль он получил в 1970 году, снявшись в фильме «Мост в джунглях».

Ранее рассказывал, что умер актер из сериала «Мандалорец» Джон Бисли.

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