Тело Сергея Дрейдена доставят в Россию и похоронят в Петербурге 5 июня

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Рита Миронова
Рита Миронова 382 0

Российский и советский актер умер 8 мая в Финляндии.

Тело Сергея Дрейдена доставят в Россию и похоронят в Петербурге 5 июня

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Braslavskaya

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Официальная церемония прощания с актером Сергеем Дрейденом состоится 5 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Гражданская панихида, которая продлится с 11:00 до 13:00, будет доступна для всех желающих на основной сцене театра в зрительском зале.

О смерти великого российского и советского актера стало известно 8 мая. От чего умер 81-летний артист — неизвестно. 31 мая он должен был выйти на сцену театра, чтобы сыграть в спектакле, в котором ему досталась главная роль.

Помимо театральной деятельности, Дрейден снимался в известных фильмах. Например, его можно увидеть в кинокартинах «Папа», «Блокадный дневник», «Танк «Клим Ворошилов-2».

Прощание затянулось по причине того, что тело артиста находилось в Финляндии. С репатриацией тела на родину возникли определенные трудности, в том числе финансовые. Но после всех необходимых процедур Сергея Дрейдена отправили на Родину.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский актер из сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин ушел из жизни.

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