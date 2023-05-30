Умер российский актер из сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин

Российский актер и звезда сериалов «Каменская» и «Склифосовский» Николай Шатохин скончался. Об этом сообщает режиссер Ксения Зорина в своем личном блоге.

По ее словам, последние несколько дней мужчина провел в больнице в московской области и медики боролись всеми силами за его жизнь, но так не смогли спасти.

«Умер Коля Шатохин — потрясающий актер и замечательный человек. Умер он в больнице — так что даже его телефон сейчас в этой больнице, и оповестить его друзей по телефону родственники возможности не имеют», — написала Зорина.

Предварительная дата похорон актера — 1 июня, а прощание состоится в 12:00 по московскому времени на сцене Московского Театра Юного Зрителя (МТЮЗ).

Николай Шатохин родился в Самаре в 1960 году. Уже в 1989 году окончил ГИТИС и до 1992 года работал в Московском ТЮЗе. Также был приглашенным актером Центра драматургии и режиссуры имени Рощина и Казанцева и Центром Мейерхольда.

С кинематографом артиста тоже связывают особые отношения. Так, его кинокарьера стартовала еще в 1988 году. Он стал знаменит, благодаря таким картинам, как «Склифосовский», «Каменская». Но одна из самых лучших его родлей была в фильме Киры Муратовой «Чувствительный милиционер». Всего Шатохин сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах.

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