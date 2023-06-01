Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об увольнении

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 66 0

С чем связано такое решение сотрудника полиции?

Начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об увольнении

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности. Данное решение объяснили в МВД РФ.

По информации ведомства, 30 мая на коллегии министерства обсуждались результаты проверок работы территориальных органов, в том числе в Липецкой области. Министр Владимир Колокольцев указал на просчеты в профессиональной подготовке сотрудников.

«Министр предупредил руководителей всех уровней о персональной ответственности за качество подготовки личного состава к выполнению оперативно-служебных задач, в том числе в особых условиях. 31 мая начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об освобождении от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Дополнительной информации о причинах подачи рапорта об отставке Латунова  в МВД РФ не приводили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Владимир Путин освободил Николая Гречушкина от должности замглавы МЧС.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Зеленый свет для пяти знаков: гороскоп на июнь 2023

Последние новости

15:08
«Ничего нового»: Песков объяснил слухи о секретном плане НАТО против России
15:01
«Сферум» подводит итоги: миллионы учеников и учителей пользуются сервисом
14:52
Путин наградил орденом Мужества главу администрации Шебекинского городского округа
14:52
Песков: обстрелы в Шебекино не повлияют на ход СВО
14:52
Простите нас, взрослых! В Москве представили фильм «Защитники детства»
14:50
Путин: нет сомнений, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
Куда ни кинь: экономист предрек рецессию в США даже после маневра с госдолгом
Я артистка и люблю сцену: Анна Седокова оставила сына ради профессии
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023