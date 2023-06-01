В Москве простились с экс-директором театра Ермоловой Марком Гурвичем

В Москве простились с бывшим директором театра Ермоловой Марком Гурвичем, который скончался 29 мая. Причина смерти не сообщается. Церемония прошла в зрительском фойе Театра Сатиры.

О покойном все присутствующие отзывались исключительно в положительном ключе. Заслуженного работника культуры любили не только за личные качества, но и за редкое умение глубоко анализировать увиденное на сцене.

Как стало известно 5-tv.ru, среди близких, пришедших на прощание, был гендиректор «Московской оперетты» Владимир Тартаковский.

«Марк Абрамович был моим большим другом. <…> Мы познакомились в 75-м году, он был главным администратором Театра миниатюры. <…> Участвовали во многих мероприятиях, которые в свое время посвящены были закону для сохранения театра. И все последние годы общались. И, конечно, для меня это огромная утрата. Потерять друга и коллегу. Мы и семьями дружили. Очень близкий человек», — рассказал Тартаковский.

Марк Гурвич пришел в театр Ермоловой в качестве заместителя директора в 1985 году. Позднее его повысили до должности главы театра. С 2012 года он работал в Театре Сатиры, откуда его и проводили в последний путь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Калягин высказался о смерти театрального деятеля Марка Гурвича.