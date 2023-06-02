Снова любовь? Анфиса Чехова появилась на публике вместе с бывшим мужем

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 49 0

Анфиса Чехова посетила день рождения сына с бывшим мужем

Снова любовь? Анфиса Чехова появилась на публике вместе с бывшим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Поводом для встречи стало радостное мероприятие в жизни ее наследника.

Телеведущая Анфиса Чехова и ее бывший муж актер Гурам Баблишвили вместе отпраздновали день рождения их общего ребенка. Звезда опубликовала по этому поводу совместные снимки в сторис личного блога.

Их сыну Соломону исполнилось 11 лет — в честь этого было организовано мероприятие, куда пришли родные, близкие и друзья чада. Анфиса также поделилась воспоминаниями о тех временах, когда ее наследник был младенцем.

«И вот, 11 лет спустя, он уже огромный парень, который помогает мне таскать сумки, учится хорошо, а иногда не очень, любит компьютерные игры, лепку, плавание и битбокс. С днем рождения, самый любимый мальчик на свете», — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова рассказала о новом увлечении сына.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

9:32
В России планируют снизить зависимость от зарубежных компьютерных технологий
9:28
Бледанс честно рассказала о жизни после развода: «Зарабатываю сама»
9:14
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023
9:01
«Кричит» земля Донбасса: как российские саперы обезвреживают мины в ЛНР
8:48
Снова любовь? Анфиса Чехова появилась на публике вместе с бывшим мужем
8:35
В Сочи официально стартовал летний курортный сезон

Сейчас читают

"Деньги зарабатываю сама": откровения Бледанс о жизни после развода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023