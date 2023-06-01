«Я английских газет не читаю»: Лавров ответил на слухи о переносе саммита БРИКС

Комментарий министра развеселил российских и зарубежных участников пресс-конференции.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не читает английские газеты. Так министр ответил журналистам на распространенные западной прессой слухи о том, что саммит БРИКС будет перенесен из ЮАР в Китай.

Лавров отметил, что эта информация была опубликована только в одной английской «желтой» газете.

«Я английских газет не читаю», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД БРИКС.

Ответ министра развеселил российских и зарубежных участников пресс-конференции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем говорил Сергей Лавров с главами МИД на встрече стран БРИКС в ЮАР. Саммит прошел 1 июня. Лавров уже успел обсудить международную повестку с коллегой из Индии. Также российский министр провел встречи с главами МИД Южно-Африканской республики и Саудовской Аравии.