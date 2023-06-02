«Тяжелым чем-то бьют» — что происходит в Шебекино сейчас

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Корреспондент «Известий» рассказал о новых обстрелах Шебекино боевиками ВСУ

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

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Обстрелы Шебекино украинскими боевиками начались в конце мая и продолжаются по сей день.

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин рассказал об обстреле ВСУ на подъезде к Шебекино Белгородской области. По его словам, было два прилета из тяжелого вооружения.

«Не успели мы приехать, был первый прилет, сейчас второй. Видим — пострадавший, прилетело чем-то тяжелым. Ничего не предвещало, до Шебекино еще ехать около 15 минут. Прилетело один раз, сейчас второй раз тяжелым чем-то бьют», — отметил корреспондент.

Журналист обратил особое внимание на то, что в Шебекино не находится военных объектов. По последним данным, от обстрела ВСУ погибли две женщины. Осколки от снарядов попали в проезжающие мимо автомобили, что и привело к смерти мирных жителей. В небе работает система ПВО.

Обстрелы Шебекино украинскими силами начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. Так — обстрелами приграничных районов РФ — киевский режим отвечает на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Ранее 5-tv.ru показывал, что происходит в Шебекино после крупной атаки Украины.

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