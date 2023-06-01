Что происходит в Шебекино после крупной атаки Украины: хронология событий

Из приграничного Шебекино сейчас срочно эвакуируют сотни жителей. Делать это приходится между обстрелами, а они идут почти без остановки — и днем, и ночью.

Украинские боевики бьют прицельно по мирным — большинство ударов приходится по жилым домам. Вот кадры с места — снаряд угодил в пятиэтажный дом в самом центре города: горит крыша, в небо поднимаются столбы черного дыма.

Не менее цинично, что уничтожить пытаются семьи, которые покидают опасные районы. Утром боевики ВСУ обстреляли автобус, на котором должны были как раз вывозить людей.

Ситуация — на контроле президента: официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что и Минобороны, и погранслужба ФСБ, и МЧС, и белгородские власти постоянно информируют Владимира Путина обо всем, что происходит в регионе. На месте работает корреспондент Ксения Солдатова.

Здесь снаряд прилетел прямо в жилой дом — видно, что разрушены две квартиры и повреждены соседние. Также, помимо этого, разбиты окна в магазинах на первом этаже.

Массированные обстрелы начались еще ночью — жителям пришлось сразу же спускаться в укрытие. С интервалом в час-полтора удары повторялись до самого утра, только когда все относительно стихло, жители смогли увидеть последствия атаки.

Большие повреждения и во дворах жилых домов: разбиты стекла, посекло припаркованные машины. Повреждено помещение детской школы искусств, сам прилет был в соседние гаражи — они практически полностью разрушены.

В дом Виктора прилетело еще накануне ночью. После этого его семья перебралась на дачу в черте города.

«Ночью было. Жена упала с кровати. Был как бы выстрел, потом раз как бы взрывается. Все время ухало-ухало, промежутками раз в десять минут стреляло, то один за другим, то подряд», — сказал Виктор Шевченко.

Детей из города начали вывозить еще накануне — первую группу разместили в санатории под Воронежем. Утром стали эвакуировать взрослых — по городу курсировали автобусы, которые собирали жителей.

У кого есть машины, добирались до места сбора самостоятельно. Таисия Георгиевна решилась на переезд сразу: сейчас она вместе с семьей в безопасности — в пункте временного размещения в Белгороде.

Для пострадавших из Шебекино в соседнем Белгороде переоборудовали большой спорткомплекс. Вот здесь, на первом этаже всех, кто приехал, быстро регистрируют и оказывают медицинскую помощь: проводят беглый осмотр, дают медикаменты.

Чтобы ждать не пришлось долго, и люди не собирались в очереди, принимать и размещать их помогают волонтеры. Тех, кто приехал с домашними животными, много — их размещают на отдельном этаже.

Среди них — Виктор, утром он выехал из Шебекино всей семьей, они взяли с собой и пса Честера. Этот пункт временного размещения рассчитан на 1250 человек.

Но принять сегодня по плану должны 550. Центр — самый крупный в городе, но, помимо него, разворачивают еще пять пунктов для приема жителей.

«Будут здесь, потом в постоянные пункты. Будут и в других районах. <…> Всего в Белгороде ПВР рассчитаны на более чем три тысячи человек», — отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Многие сюда приехали семьями, но есть и те, у кого в Шебекино еще остались родные. Сообщения об обстрелах приходят из города даже сейчас.

Городские власти приняли решение освободить выпускников от сдачи ЕГЭ. Также разрабатывается механизм, который позволит им поступить в вузы без экзаменов.