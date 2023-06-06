Представительницы прекрасного пола сталкиваются с обесцениванием не только в отношениях, но и в профессии.

Манипуляции, газлайтинг, абьюз — эти слова стали столь популярными в нынешнее время, и на просторах интернета практически каждый второй кричит о необходимости выстраиваний личных границ. Тем не менее женщин, которые сталкиваются с обесцениванием и принижением не только в личных отношениях, но и на профессиональном поприще до сих пор огромное количество. Почему так важно не бояться открыто и прямо говорить о своих чувствах и просить помощи, если она требуется? О трудностях, с которым сталкиваются современные женщины, звезды отечественного шоу-бизнеса рассказали на презентации благотворительного фонда Катерины Кейру «Женщина вправе сказать».

«Русская женщина — это что-то про терпение, про иногда какое-то смирение и иногда про не совсем правильное принятие», — эксклюзивно поделилась своим мнением с корреспондентом 5-tv.ru актриса Александра Власова.

Как мы знаем, все мы родом из детства, и первый мужчина, который окажет большое влияние на ближайшее будущее девочки, — ее отец.

«Девочки могут оказываться в очень сложной ситуации в семье. Такое как просто физическое насилие или психологическое насилие от отца. <…> Дело в том, что девочки вырастают, считая это нормой общения с ними, и вы представляете, что они потом вырастают в таких же травмированных женщин», — убеждена звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой» Яна Крайнова.

Иногда не получается найти психологическую поддержку среди своего окружения, и в такие моменты необходимо обращаться к помощи специалистов.

«Очень хочется, чтобы у нас в стране помощь была профессиональной. Чтобы фонды были узконаправленными и заинтересованными в помощи конкретных слабых социальных групп граждан», — считает актриса Маруся Климова.

И такое происходит в реальной жизни, когда женщины, не чувствуя себя защищенными с близкими людьми, находят поддержку в обществе. Основательница благотворительного фонда «Женщина вправе сказать» Катерина Кейру рассказала, как к ней обратилась девушка из Таджикистана, от которой отвернулась вся ее семья. Девушка забеременела от молодого человека, а тот в свою очередь не женился на ней. Ее приемная мать и по совместительству врач была категорически против появления на свет малыша, и даже дала дочери таблетки, чтобы у нее случился выкидыш.

«Это тот случай, когда я не сдержала слезы. <…> Девочка мучилась, ее даже не отвозили в больницу. В итоге ребенок выжил, она родила, ей сказали отказаться. Она пошла против системы, против семьи, она все равно в тайне от родителей его не оставила», — поделилась Катерина Кейру.

По воспоминаниям актрисы Яны Крайновой, ей самой приходилось обращаться к помощи специалиста, когда она полностью запуталась в своих личных границах и том, чего она действительно хочет от отношений. Более того, по признанию Крайновой, в актерской среде ей не раз приходилось сталкиваться с оценивающими взглядами. С досадой актриса вспоминает неприятный случай на съемочной площадке, когда она получила свою первую главную роль (сериал «Дневник доктора Зайцевой». — Прим.ред.).

«Переставляется камера, и близко постоянно подходит оператор и смотрит на нос. Молча и ничего не говорит. А я в таком состоянии и думаю, что профнепригодна. Второй раз подходит и говорит: „Грим“. Подходят девочки-гримеры, смотрят. Так длится эта катавасия минут пять, семь, десять. Я уже думаю, что меня уволят с этой роли. Потом оператор говорит: „Необычный у тебя нос“. А у меня здесь такая ямочка, и если мы светим сверху, то в камере смотрится как пятнышко темное. И они не понимают: у них в кадре как будто бы грязное на носу что-то, при этом подходят ко мне, и все нормально. Оказывается, свет нужно правильно выставить», — вспоминает Крайнова.

По признанию актрисы, ее довели до абсолютной неуверенности в себе, когда подходили к ней и обсматривали с ног до головы, ничего не объясняя. Сейчас же, имея за своими плечами багаж опыта, она уверяет, что сразу бы пресекла подобную ситуацию.

«Эпоха меняется, чтобы артисты тоже были ментально здоровыми людьми. То есть вот этот вот миф, что нужно страдать в жизни, чтобы быть хорошей актрисой, чтобы что-то сыграть. Вот как Цветаева, она писала такие стихи только потому, что они прожила такую страшную жизнь. Отчасти да, но простите, мы хотим быть здоровыми. И есть все-таки профессия, которой мы учились четыре года, поэтому какие-то вещи можно сыграть. Не надо убиваться», — убеждена Крайнова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маруся Климова смогла простить отцу его поступок.