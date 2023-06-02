В Кремле заявили о необходимости переговоров РФ и США по вопросам ДСНВ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 36 0

Недавно американская сторона приняла решение не передавать информацию о своих вооружениях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Space Force; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, увеличится ли напряженность между Россией и США после решения американцев не передавать информацию о своих вооружениях в рамках ДСНВ.

«Обмен информацией идет по дипломатическим каналам, надо в МИД обращаться», — заявил он.

Песков также оценил вероятность диалога между странами, заявив, что они должны быть, но пока намеков нет.

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Несколько лет назад Москва и Вашингтон продлили соглашение еще на пять лет.

Между тем 21 февраля текущего президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ — 1 марта был подписан соответствующий закон. А в июне 2023-го США приняли решение перестать передавать российской стороне информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США предложат придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года.

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