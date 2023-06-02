США могут предложить России придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Reuters: США предложат РФ придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года

США могут предложить России придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года

Фото: Reuters / SPUTNIK

Читайте нас в: Дзен Новости

Но в том случае, если российская сторона тоже будет их соблюдать.

В США предложат придерживаться ограничений по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Но в статье указано, что это произойдет только в том случае, если Россия будет эти ограничений тоже соблюдать.

До этого США приняли решение перестать передавать российской стороне информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Несколько лет назад Москва и Вашингтон продлили соглашение еще на пять лет.

Между тем 21 февраля текущего президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ — 1 марта был подписан соответствующий закон. При этом глава государства не исключил возможность продолжения сотрудничества в части данного договора. Однако для этого, по его словам, российская сторона должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США прекратили передавать России информацию о своих вооружениях в рамках ДСНВ.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
80.97
-0.02 86.58
0.08
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023

Последние новости

12:38
ВСУ нанесли удар по территории порта Бердянска
12:33
«Делай, что хочешь»: Анна Седокова публично поссорилась с мужем
12:31
США могут предложить России придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года
12:25
«Тяжелым чем-то бьют» — что происходит в Шебекино сейчас
12:10
В Подмосковье обнаружили крупный арсенал с десятками пистолетов и патронами
12:05
«Смотрим со стороны»: что в Венгрии думают о контрнаступлении ВСУ

Сейчас читают

Избавь мужа от рюмки и тюрьмы: чему молятся женщины на чудотворной могиле Талькова
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023
«Пустота так и осталась»: Ирина Алферова о череде смертей великих актеров
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023