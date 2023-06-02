США могут предложить России придерживаться ограничений по ДСНВ до 2026 года

Но в том случае, если российская сторона тоже будет их соблюдать.

В США предложат придерживаться ограничений по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до 2026 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Но в статье указано, что это произойдет только в том случае, если Россия будет эти ограничений тоже соблюдать.

До этого США приняли решение перестать передавать российской стороне информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений.

Договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан между США и РФ 8 апреля 2010 года в Праге. Несколько лет назад Москва и Вашингтон продлили соглашение еще на пять лет.

Между тем 21 февраля текущего президент РФ Владимир Путин заявил о приостановке участия в ДСНВ — 1 марта был подписан соответствующий закон. При этом глава государства не исключил возможность продолжения сотрудничества в части данного договора. Однако для этого, по его словам, российская сторона должна понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как США прекратили передавать России информацию о своих вооружениях в рамках ДСНВ.