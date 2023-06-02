Появилось первое видео со свадьбы Татьяны Булановой

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 325 0

Певица выходит замуж в третий раз.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Певица Татьяна Буланова снова выходит замуж, видео с молодоженами оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Жених предстал перед публикой в элегантном синем костюме, а невеста — в воздушном платье нежно-кремового оттенка.

Избранником певицы стал предприниматель Валерий Руднев, который младше Булановой, но это это не помешало их любви. Возлюбленные объявили о помолвке еще в ноябре прошлого года.

Этот брак станет для 54-летней певицы третьим. Прежде знаменитость была в официальных отношениях с музыкантом Николаем Тагриным и футболистом Вячеславом Радимовым. От предыдущих браков у нее есть сыновья Александр и Никита. Наследники Булановой с теплотой относятся к ее нынешнему избраннику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стало известно, что Татьяна Буланова снова выходит замуж.

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