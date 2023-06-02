Умер лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Сердце монтажера остановилось на 78-году жизни из-за осложнений от рака головного мозга.

Умер лауреат премии «Оскар» Гленн Фарр

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Скончался оскароносный монтажер Гленн Фарр. Его сердце остановилось на 78-м году жизни из-за осложнений, вызванных агрессивной формой рака — глиобластома. Печальное известие сообщило издание Deadline, ссылаясь на соцсети его друзей.

Последние дни своей жизни монтажер провел в больнице. Его не стало еще 25 мая, однако друзья сообщили лишь на днях.

Гленн Фарр прославился в 1984 году. Тогда он стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший монтаж» за фильм «Парни что надо». Победу он разделил с Лизой Фрухтман, Томом Рольфом, Стивеном А. Роттером и Дугласом Стюартом.

Фарр также работал над фильмами «Ничего общего» режиссера Гарри Маршалла, «Толстяк» Энн Бэнкрофт и «Настоящие мужчины», а также многими другими картинами. Кроме того, он смонтировал более 30 эпизодов телесериала CBS «Менталист».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти заслуженного артиста России Николая Малинкина.

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