🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 июня, не самый активный день для большинства представителей зодиакального круга. Кроме того, на субботу не стоит планировать какие-либо новые дела — отложите их на грядущую неделю. А пока растянитесь на кровати, приготовьте свой любимый напиток и послушайте расслабляющую музыку. Накопите энергию для новых свершений!

♈ Овны

Отстаивайте свою точку зрения в какой-либо ситуации, Овны. Но не сбрасывайте со счетов и другую сторону истории. То, что сказано в шутку, иногда может показаться ехидным замечанием, но не позволяйте этому расстраивать вас. Попрактикуйтесь в глубоком дыхании, отойдите от своих чувств. Делайте все, что потребуется, не принимая ничего близко к сердцу. Позвольте своему разуму помочь вам рационализировать вещи.

Космическая мудрость: не стоит принимать все близко к сердцу.

♉ Тельцы

Вам может показаться, что вы идете по нынешнему пути в одиночестве, находитесь в незнакомом месте, окруженном странными вещами. Возможно, что вы просто устали, Тельцы. Замедление — это сознательный выбор, а также сострадание и мягкость. Изучите различные варианты, накопите силы и уже после этого продолжайте двигаться к цели.

Космический совет: исследуйте различные способы достижения цели.

♊ Близнецы

Вы не одиноки, Близнецы, а просто истощены и отчаянно нуждаетесь в отдыхе. Люди уважают вас за вашу выдержку и решимость, так что наберитесь смелости — говорите сегодня прямо. Будьте примером для других. Также позаботьтесь о своем психическом здоровье сегодня, подчиняясь времени, а не плывя сквозь него.

Космический совет: даже смелым нужно время, чтобы исцелиться.

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♋ Раки

Разорвите цепь событий, которые происходят в вашей жизни по кругу, Раки. Где нужно поставить точку? Откуда нужно уйти? Вы знаете ответы на эти вопросы, пора переходить от мыслей к действиям. Не для кого-то другого, а для своего душевного спокойствия.

Космический совет: вырваться из оков прошлого — это самый большой шаг любви к себе, который вы можете сделать.

♌ Львы

Спросите себя сегодня, куда может привести эта конкретная ситуация? Если вам трудно получить ответы, немного расслабьтесь, отвлекитесь, а затем позвольте ответам ворваться в вашу жизнь. Ложь самому себе только заставит вас чувствовать себя в ловушке.

Космический совет: пора снять розовые очки и взглянуть на ситуацию трезво.

♍ Девы

Не нужно пытаться карабкаться к мечте изо всех сил, Девы. Когда уже совсем невмоготу — сделайте перерыв. Вы можете оставаться там, где находитесь, наслаждаться потоком жизни, протекающим рядом с вами. Продолжайте путь, когда почувствуете, что снова готовы. Не пренебрегайте своим здоровьем — как физическим, там и ментальным.

Космический совет: не отказывайтесь от помощи близких — она вам пригодится.

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♎ Весы

Вы уже ходили по этому пути раньше, Весы. Просто обратите внимание на красные флажки, что вам встречаются сколько, но и про зеленые не забывайте. Защита вашей энергии — это то, что вас просит сделать Вселенная сегодня приоритетом. Если это означает сказать «нет» чему-то, что не находит отклика, пусть будет так.

Космический совет: не сопротивляйтесь течению жизни.

♏ Скорпионы

Взгляните на некоторые вещи иначе, Скорпионы. Не так, как вы привыкли. Сейчас вы находитесь в моменте, когда ваша мудрость просит, чтобы ее использовали в полной мере. Вы находитесь в точке, где вы начинаете заново во многих сферах жизни. Поэтому не бойтесь идти на риски в некоторых вопросах — начинается новая глава в вашей жизни.

Космический совет: приготовьтесь к неожиданным поворотам в жизни.

♐ Стрельцы

Вы буквально тонете в океане своих эмоций, Стрельцы. Пропускаете через себя все, что только можно. Помните, жизнь не приходит с гарантийным талоном. Но возникающие преграды не должны загонять вас в угол. Вы можете безопасно выражать как свои фантазии, так и свои желания. Оставайтесь в энергии открытости, а остальное отдайте Вселенной!

Космический совет: живите настоящим и тем, что есть сегодня.

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♑ Козероги

Если что-то кажется вам неправильным, это просто не так, Козероги. Не нужно колебаться в своем решении. Подтверждение границ там, где это необходимо, поможет вам стать теми, кем вы всегда должны были быть. А что касается сердечных дел, то будьте честными. Другими словами, вам не нужно встречаться с ними под предлогом «выполнения работы».

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

♒ Водолеи

Будьте сегодня благодарными за все, что не получилось. Например, к людям, которые использовали вас, а вы, в свою очередь, сделали их приоритетом в своей жизни. Будьте благодарны и за душевные раны, в том числе и за те, от которых вы никогда не думали, что оправитесь. Все это в конечном итоге привело вас к этому моменту, новой версии себя. Вы стали мудрее, а значит больше не повторите таких ошибок. Позвольте себе сегодня как следует отдохнуть.

Космический совет: отдохните от рутинных дел, попробуйте что-нибудь новое.

♊ Рыбы

Кто сказал, что нужно быть идеальными, Рыбы? Взлеты и падения — всего лишь часть процесса. Это моменты, которые помогут вам улучшить свои навыки и стать самой пуленепробиваемой версией себя. Итак, примите текущую череду неудач на своем пути и задайте себе вопрос: «Лучше ли я сегодня, чем когда я только начинал это путешествие?»

Космический совет: не действуйте сегодня импульсивно, анализируйте каждое решение.

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