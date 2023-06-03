В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после падения и удара головой за один день

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 31 0

В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после падения на трибуне и удара головой о вертолет

В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после падения и удара головой за один день

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Сначала 80-летний президент упал на церемонии награждения выпускников академии ВВС США. Через несколько часов он ударился головой о вертолет — тоже на публике.

Президент США Джо Байден чувствует себя хорошо и не нуждается в медпомощи после двух инцидентов, случившихся с ним за один день. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По-настоящему травмоопасным для 80-летнего Джо Байдена стал минувший четверг. Утром он споткнулся и упал на сцене во время награждения выпускников Академии ВВС США. Охрана помогла ему подняться и пройти к сиденьям.

Через несколько часов американский лидер ударился головой о вертолет перед Белым домом. Удар был несильным — видимых повреждений после него не осталось.

«Президент чувствует себя хорошо. Некоторые из вас видели вчера его на южной лужайке Белого дома, когда он сам высказался на эту тему», — рассказала представитель администрации Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом «столкновения» Джо Байдена с вертолетом.

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