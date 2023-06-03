Один человек погиб и двое пострадали при подрыве автомобиля в Запорожской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

На месте ЧП работают экстренные службы и выясняют все детали случившегося.

Один человек погиб и двое пострадали при подрыве автомобиля в Запорожской области

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Стали известны подробности подрыва автомобиля в Михайловке Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах города, взрыв машины ВАЗ-2121 произошел около 20:30.

Погиб предприниматель Сергей Д., пострадали еще два пассажира авто — мужчина и женщина. Они получили травмы легкой степени тяжести. Их жизни уже ничего не угрожает. На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Запорожской области сообщили о взрыве в центре Михайловки

Накануне вечером украинские националисты нанесли удар по территории морского порта в Бердянске Запорожской области. Всего, по последним данным, пострадали девять человек. Они были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медики помогали людям после атаки дронов на Москву.

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