Один человек погиб и двое пострадали при подрыве автомобиля в Запорожской области

Стали известны подробности подрыва автомобиля в Михайловке Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах города, взрыв машины ВАЗ-2121 произошел около 20:30.

Погиб предприниматель Сергей Д., пострадали еще два пассажира авто — мужчина и женщина. Они получили травмы легкой степени тяжести. Их жизни уже ничего не угрожает. На месте продолжают работать экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Запорожской области сообщили о взрыве в центре Михайловки

Накануне вечером украинские националисты нанесли удар по территории морского порта в Бердянске Запорожской области. Всего, по последним данным, пострадали девять человек. Они были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как медики помогали людям после атаки дронов на Москву.