Байден заявил о предотвращении краха экономики США: «Ставки никогда не были так высоки»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Джо Байден заявил о предотвращении экономического краха в США

Байден заявил о предотвращении краха экономики США: «Ставки никогда не были так высоки»

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde

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Находясь уже на пороге дефолта, согласовать новый потолок госдолга американские власти все-таки смогли.

Президент США Джо Байден заявил о достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга и, соответственно, предотвращении экономического краха и кризиса в стране. Соответствующее заявление американского лидера опубликовано на сайте правительства.

«Обращаюсь к вам сегодня, чтобы сообщить о предотвращении кризиса и о том, что мы делаем для защиты будущего Америки. Одобрение соглашения по бюджету было крайне важно. Ставки никогда не были так высоки», — сказал он.

Байден отметил, что жители страны получили то, что ему им нужно, а остальные стороны не получили всего, что хотели. Но в любом случае, стране удалось не допустить наступления экономического коллапса.

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К слову, в конце мая Белому дому и республиканцам в Конгрессе удалось договориться о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. «За» проголосовали 314 парламентариев, против — 117. Американский лидер назвал это «хорошей новостью для народа и экономики страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует Джо Байден после падения и удара головой за один день.

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