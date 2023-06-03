Предупрежден —вооружен: как шпионят через приложения

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 27 0

Скачанные игры и приложения на смартфон могут содержать шпионские модули

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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Соблюдайте несколько простых правил, чтобы не стать жертвой кибершпионажа.

Скачанные игры и приложения могут содержать шпионские модули. Их распространяют, предлагая пользователям мини-игры, задания и розыгрыши призов. Такой модуль помогает злоумышленникам получать доступ к личной информации. Таким образом пользователи гаджетов рискуют стать жертвами кибершпионажа.

Шпионские модули способны:

  • Делать записи экрана;
  • Фиксировать разговоры;
  • Копировать тексты владельцев гаджетов;
  • Воровать фото, данные и пароли от приложений.

Как обнаружить программу-шпиона:

  • Приложение требует доступ к личной информации, не связанной с его функционалом;
  • Непонятный, скрытый или несоответствующий заявленному функционал;
  • Приложение часто обновляется без описания изменений;
  • Приложение запрашивает доступ к другим программам или файлам без необходимости;
  • Телефон быстро разряжается, появляется всплывающая реклама.

Эксперты рекомендуют регулярно обновлять антивирусное ПО на мобильном устройстве, а приложения скачивать только из официальных маркетплейсов. Лучше почитать отзывы других пользователей перед скачиванием программы и не устанавливать приложения от неизвестного разработчика с малым количеством скачиваний.

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