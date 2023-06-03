Предупрежден —вооружен: как шпионят через приложения

Соблюдайте несколько простых правил, чтобы не стать жертвой кибершпионажа.

Скачанные игры и приложения могут содержать шпионские модули. Их распространяют, предлагая пользователям мини-игры, задания и розыгрыши призов. Такой модуль помогает злоумышленникам получать доступ к личной информации. Таким образом пользователи гаджетов рискуют стать жертвами кибершпионажа.

Шпионские модули способны:

Делать записи экрана;

Фиксировать разговоры;

Копировать тексты владельцев гаджетов;

Воровать фото, данные и пароли от приложений.

Как обнаружить программу-шпиона:

Приложение требует доступ к личной информации, не связанной с его функционалом;

Непонятный, скрытый или несоответствующий заявленному функционал;

Приложение часто обновляется без описания изменений;

Приложение запрашивает доступ к другим программам или файлам без необходимости;

Телефон быстро разряжается, появляется всплывающая реклама.

Эксперты рекомендуют регулярно обновлять антивирусное ПО на мобильном устройстве, а приложения скачивать только из официальных маркетплейсов. Лучше почитать отзывы других пользователей перед скачиванием программы и не устанавливать приложения от неизвестного разработчика с малым количеством скачиваний.