Кику: надо уважать мнение Румынии о невозможности вступления Молдавии в ЕС

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику призвал власти республики серьезно и с уважением отнестись к заявлению президента Румынии касательно невозможности вступления страны в ЕС. Об этом сообщает EADaily.

По его словам, игнорирование таких заявлений может означать политический провал. Кроме того, он призвал уважать главу соседней страны Клауса Йоханниса. Свою позицию он аргументировал тем, что мало кто в современном мире называет вещи своими именами.

«Я не думаю, что официальные лица соседнего государства не знают, что „Вступление Республики Молдавия в ЕС до 2030 года“ является основным лозунгом президентской кампании 2024 года за Майю Санду. Почему тогда они делают такие заявления? Просто они больше не хотят, как раньше, дискредитировать и скомпрометировать это желание большинства населения», — отметил политик.

Какое-то время назад председатель оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что Молдавию никогда не примут в Евросоюз. Согласно конституции, страна не может вступать в экономические и политические блоки.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова раскритиковала слова Санду об отсутствии взаимоуважения между РФ и Молдавией. По ее словам, страна всегда уважительно относились к этой стране и ее людям.