Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между РФ и Молдавией

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Дипломат указала, что Москва всегда хорошо относилась к республике и ее народу.

Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между РФ и Молдавией

Фото: © РИА Новости / Родион Прока

Читайте нас в: Дзен Новости

Сказанное действующим президентом Молдавии Майей Санду об отсутствии взаимоуважения между республикой и Россией, не является действительностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она добавила, что взаимоуважения как раз таки нет у самой Санду. Она словно «засланный псевдополитик» в стране с румынским паспортом.

«Взаимоуважения нет у нынешнего президента Молдавии, обладательницы румынского паспорта, и подобных засланных псевдополитиков с народом этой замечательной страны, у которого она отобрала даже язык», — подытожила Захарова.

В Молдавии признали румынский язык государственным

К слову, с неуважением отнеслись к жителям Молдавии, когда власти запретили носить Георгиевскую ленту. Теперь всем надевшим на себя ее грозит штраф в размере до 500 долларов, юридическим — до 1670 долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мировые СМИ отреагировали на освобождение Артемовска.

+7° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.99
0.30 86.50
-0.01
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

1:03
Украина обсудила с США планы по контрнаступлению
0:45
Высокий сезон: путевки за границу из России выросли на 15-50%
0:26
Захарова назвала ложью слова Санду об отсутствии взаимоуважения между РФ и Молдавией
0:10
Визит Сергея Лаврова в Мозамбик: о чем договорились Москва и Мапуту
23:54
Кондитер Агзамов рассказал, насколько придирчив к жене в быту: «Железный порядок»
23:39
«Все не так просто»: что ответила Бузова на предложение руки и сердца

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
«Бьют наотмашь»: кому станет больно от новых антироссийских санкций США
«Нет риска, нет страха»: почему мужчины предпочитают женщинам порно
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023