Правящая партия Молдавии предложила отменить празднование 9 Мая

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Документ вскоре рассмотрит парламент страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Geraint Nicholas; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Депутаты правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (PAS) зарегистрировали законопроект об отмене празднования Дня Победы.

В ближайшие часы документ должен рассмотреть парламент. Если инициатива пройдет, 9 Мая в Молдавии станут именовать «Днем поминовения и примирения».

Календарь праздников переписывает и раскольническая Православная церковь Украины. Адепты ПЦУ будут отмечать Рождество 25 декабря вместо 7 января, на две недели передвинется Крещение и так далее. Только Пасху и Троицу оставят на прежних датах.

Тема:
День Победы 9 Мая
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