МИД РФ: эпоха неоспоримого доминирования США закончена

Эпоха неоспоримого американского доминирования закончилась и возврата к ней больше нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном сообщении.

«Задача сейчас — осознать новые реалии и начать формировать основы более справедливой, сбалансированной и стрессоустойчивой международной системы, основанной на подлинном равноправии, инклюзивности и, главное, неделимости безопасности, а также учете интересов и озабоченностей всех без исключения государств», — говорится в сообщении.

Важным элементом международной системы могли бы стать механизмы контроля над вооружениями и снижения стратегических рисков, которые образовывали бы для нее необходимую «страховочную сетку».

«Россия не отказывается и никогда не отказывалась от политико-дипломатических методов обеспечения безопасности, которые могут иметь различную форму и реализовываться в различных форматах», — заметила Захарова.

Дипломат отметила, что такие методы могут быть эффективными и жизнеспособными только в том случае, когда все стороны реально настроены на равноправное и конструктивное сотрудничество. При любых других раскладах даже самые красивые схемы повисают в воздухе.

Также, по информации ведомства, США продолжают упорно игнорировать причины, которые привели к кризису по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как власти США напуганы из-за потери контроля над Киевом.