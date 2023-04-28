Американские власти пытаются сдержать агрессию Украины и медлят с поставками оружия. Почему?

В Америке выражают крайнее беспокойство из-за возможных последствий ударов по территории Российской Федерации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в статье The Spectator журналист Марк Галеотти.

По его словам, в США точно не поддерживают агрессию Украины, так как понимают, что это может обернуться полным крахом для всех.

«Запад — или, по крайней мере, Соединенные Штаты — прилагают все усилия, чтобы попытаться удержать украинцев от действий, которые могут привести к эскалации», — написал Галеотти.

Он также добавил, что пока у Запада это не всегда увенчивается успехом. Кстати, некоторые виды оружия не поставляются в Киев именно для того, чтобы хоть немного снизить градус агрессии и ограничить возможности Украины.

По мнению автора статьи, власти в Америке искренне верят, что «энтузиаст» провокаций со стороны Украины — глава управления украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Галеотти утверждает, что именно этот человек хочет больше навредить России, нежели одержать победу в конфликте.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу властей ДНР и ЛНР, которым была необходима помощь в противостоянии с киевским режимом. ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы самопровозглашенных республик, поэтому РФ объявила об оказании Донбассу военной поддержки.

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