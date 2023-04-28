Забили тревогу: власти США напуганы из-за потери контроля над Киевом

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Spectator: США боятся потери контроля над действиями ВСУ из-за риска эскалации

Забили тревогу: власти США напуганы из-за потери контроля над Киевом

Фото: www.globallookpress.com / Alex Edelman

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Американские власти пытаются сдержать агрессию Украины и медлят с поставками оружия. Почему?

В Америке выражают крайнее беспокойство из-за возможных последствий ударов по территории Российской Федерации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в статье The Spectator журналист Марк Галеотти.

По его словам, в США точно не поддерживают агрессию Украины, так как понимают, что это может обернуться полным крахом для всех.

«Запад — или, по крайней мере, Соединенные Штаты — прилагают все усилия, чтобы попытаться удержать украинцев от действий, которые могут привести к эскалации», — написал Галеотти.

Он также добавил, что пока у Запада это не всегда увенчивается успехом. Кстати, некоторые виды оружия не поставляются в Киев именно для того, чтобы хоть немного снизить градус агрессии и ограничить возможности Украины.

По мнению автора статьи, власти в Америке искренне верят, что «энтузиаст» провокаций со стороны Украины — глава управления украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Галеотти утверждает, что именно этот человек хочет больше навредить России, нежели одержать победу в конфликте.

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу властей ДНР и ЛНР, которым была необходима помощь в противостоянии с киевским режимом. ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы самопровозглашенных республик, поэтому РФ объявила об оказании Донбассу военной поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какой срок отвели Владимиру Зеленскому для «достижения успеха».

Тема:
Спецоперация
28 апр
Военная смекалка: артиллеристы нашли изящный способ защиты от гранат с дронов ВСУ
28 апр
В Николаеве уничтожили 20 украинских и иностранных офицеров
28 апр
ВСУ признали превосходство российской армии: «Не знаю, откуда столько»
28 апр
Шквал снарядов! Лучшее видео из зоны СВО за день
27 апр
Военкор показал, как минометчики разбивают укрепления ВСУ в районе Спорного
27 апр
Минобороны: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по резервам ВСУ
27 апр
Чехия планирует обучать украинских летчиков гражданской авиации
27 апр
В Кремле высказались о разговоре Си Цзиньпина и Зеленского
27 апр
Боевик ВСУ в переписке высказался о потерях под Артемовском: «Там был ад»
27 апр
«Китайская оплеуха»: Си Цзиньпин ударил по США одной фразой в диалоге с Зеленским
+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
-0.07 90.20
0.06
Четыре знака зодиака попадут в энергетический капкан: гороскоп на май 202...

Последние новости

9:46
В Сербии заявили об экстренной госпитализации Александра Вучича
9:39
В ООН встревожились из-за поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
9:30
Военная смекалка: артиллеристы нашли изящный способ защиты от гранат с дронов ВСУ
9:21
Осталось несколько домов: огонь почти полностью уничтожил деревню под Курганом
9:12
Забили тревогу: власти США напуганы из-за потери контроля над Киевом
9:03
В Николаеве уничтожили 20 украинских и иностранных офицеров

Сейчас читают

Полковник запаса назвал причины задержки американских поставок ЗРК Patriot для ВСУ
«На голову посыпались камни»: обрушившийся дом Диброва чуть не привел к трагедии
Может ли сотрудник банка звонить через мессенджер?
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео