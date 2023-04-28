Забили тревогу: власти США напуганы из-за потери контроля над Киевом
Spectator: США боятся потери контроля над действиями ВСУ из-за риска эскалации
Фото: www.globallookpress.com / Alex Edelman
Американские власти пытаются сдержать агрессию Украины и медлят с поставками оружия. Почему?
В Америке выражают крайнее беспокойство из-за возможных последствий ударов по территории Российской Федерации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал в статье The Spectator журналист Марк Галеотти.
По его словам, в США точно не поддерживают агрессию Украины, так как понимают, что это может обернуться полным крахом для всех.
«Запад — или, по крайней мере, Соединенные Штаты — прилагают все усилия, чтобы попытаться удержать украинцев от действий, которые могут привести к эскалации», — написал Галеотти.
Он также добавил, что пока у Запада это не всегда увенчивается успехом. Кстати, некоторые виды оружия не поставляются в Киев именно для того, чтобы хоть немного снизить градус агрессии и ограничить возможности Украины.
По мнению автора статьи, власти в Америке искренне верят, что «энтузиаст» провокаций со стороны Украины — глава управления украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Галеотти утверждает, что именно этот человек хочет больше навредить России, нежели одержать победу в конфликте.
Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу властей ДНР и ЛНР, которым была необходима помощь в противостоянии с киевским режимом. ВСУ регулярно обстреливали жилые кварталы самопровозглашенных республик, поэтому РФ объявила об оказании Донбассу военной поддержки.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какой срок отвели Владимиру Зеленскому для «достижения успеха».
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